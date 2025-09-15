لامين يامال يفجر أزمة بين منتخب إسبانيا وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية أن خطاب صادر من الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا تسبب في إثارة غضب نادي برشلونة، بعدما تضمن منح اللاعب لامين يامال حرية اتخاذ قرار العودة من التوقف الدولي بنفسه، في وقت كان يعاني فيه من إصابة في منطقة العانة.

واعتبر النادي الكتالوني أن هذه المسؤولية كان يجب أن تقع على عاتق الأطباء المختصين في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لا على عاتق لاعب يبلغ 18 عامًا فقط، ما تسبب في توتر خلف الكواليس.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أبدت استياءها من طريقة تعامل المنتخب الإسباني مع حالة يامال، خصوصًا أن اللاعب خاض 79 دقيقة في المباراة الأولى و73 دقيقة في الثانية رغم الآلام.



وكان برشلونة أعلن في بيان طبي ظهر السبت عن غياب لامين يامال عن مواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بسبب "آلام في منطقة العانة منعته من التدريب والمشاركة حاليًا".

وأوضح البيان أن هذه الآلام بدأت مع اللاعب خلال فترة التوقف الدولي الأخير مع منتخب إسبانيا، ما حال دون ظهوره بقميص الفريق هذا الأسبوع.

وتوصف العلاقة بين الاتحاد الإسباني وبرشلونة عادة بالودية والسلسة، وظهر ذلك خلال التوقف الأخير، حيث تم تبادل بيانات طبية تخص لاعبي الفريق الكتالوني بين معسكري بلغاريا وتركيا.

وكان على رأس الطاقم الطبي كل من خافيير جالان، أخصائي العلاج الطبيعي المقرب من لاعبي برشلونة والذي يعمل معهم أسبوعيًا في النادي، إلى جانب كلاوديو فاسكيز، رئيس الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني.

وخلال تلك المراسلات، أكدت تقارير الاتحاد أن لامين يامال يعاني من آلام، وفي رسالة أخرى جرى التنويه إلى أن اللاعب بقي في الفندق ولم يشارك في التدريبات، كما خضع لحقنة "فولتارين" لتخفيف الأعراض.

لكن الرسالة التي أثارت حفيظة برشلونة كانت تلك التي أشارت إلى أن القرار بشأن عودة يامال من التوقف الدولي سيترك للاعب نفسه.

