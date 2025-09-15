الاحتلال يقصف برج الغفري قرب ميناء مدينة غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، برج الغفري قرب ميناء مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

برج الغفري يعد من أقدم الأبراج

وقبل وقت سابق من اليوم وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا عاجلًا إلى سكان مناطق قرب ميناء غزة وحي الرمال بضرورة إخلاء منازلهم فورًا، تمهيدًا لقصف وشيك على مبنى قال إنه يحتوي على بنى تحتية إرهابية لحركة حماس.

يشار إلى أن برج الغفري يعد من أقدم الأبراج تشييدًا في مدينة غزة وأكبرها على الإطلاق، بينما تقطنه عشرات العائلات النازحة التي أصبحت اليوم بلا مأوى.

وذكر الإنذار أن الإخلاء يشمل خصوصًا برج الغفري الواقع عند تقاطع شارعي جابر بن حيان وعمر المختار، إضافة إلى الخيام القريبة منه في المربعات 707، 708، 663، و782.

وطالب جيش الاحتلال السكان بالتوجه جنوبًا نحو ما وصفه بـ«المنطقة الإنسانية في المواصي»، مؤكدًا أن استهداف المبنى «سيتم في الوقت القريب».

ويستمر جيش الاحتلال في قصف الأبراج السكنية في مدينة غزة يوميا.

جيش الاحتلال يستهدف أبراج غزة

وقصف جيش الاحتلال أبراج الجندي المجهول وبرج الكوثر بحي الرمال وبرج داخل الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.. ويأتي هذا في إطار سياسة الاحتلال بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة لإجبار سكانها على النزوح.

