البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إيبارشية الكرسي الأورشليمي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، ترافقه الراهبة ثيؤدورا من دير الشهيد مار جرجس للراهبات بالقدس.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا أنطونيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددا من الأمور الخاصة بالكنائس والأديرة التابعة للكرسي الأورشليمي.

البابا تواضروس يتابع الخدمة في إيبارشية أيرلندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا أنتوني عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية في إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية برج العرب

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن قداسة البابا تواضروس الثاني استعرض مع الأنبا مينا بعض الملفات الرعوية الخاصة بالإيبارشية الجديدة.

البابا تواضروس لشباب الكنيسة الأرثوذكسية: المحبة والأمانة أهم مبادئ الشاب المسيحي

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، مجموعة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في واشنطن دي سي، خلال زيارتهم لمصر برفقة القس أليشع رزق، وبحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن البابا تواضروس الثاني تحدث معهم عن ثلاثة مبادئ هامة في حياة الشباب المسيحي وبناء شخصيته وهي "المحبة - الأمانة - الطهارة والنقاوة".

وأوضح متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن البابا تواضروس استمع إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.