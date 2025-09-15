الإثنين 15 سبتمبر 2025
عصام كامل

وكيل التعليم بالدقهلية: 3279 مدرسة جاهزة لاستقبال مليون و967 ألفا و448 طالبا

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

 أكد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مدارس المديرية قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطة شاملة تستهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول وسد العجز في هيئات التدريس بمختلف المراحل التعليمية. 

وقال وكيل الـ تعليم بالدقهلية ‏مستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد بجهود مكثفة لتخفيف الكثافة وسد عجز المعلمين، حيث تضم محافظة الدقهلية 3279 مدرسة جاهزين  لاستقبال مليون و967 ألفا و448 طالبا وطالبة في مختلف مراحل ونوعيات التعليم. 

وأشار وكيل التعليم بالدقهلية إلى أن الاستعدادات تضمنت توزيع المعلمين بما يحقق العدالة بين الإدارات التعليمية مع فتح باب العمل بنظام الحصة لسد العجز وفق الضوابط المقررة بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة. 

وأضاف مدير المديرية أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية لمخازن الإدارات وبدء توزيعها على المدارس لتكون في حوزة الطلاب مع بداية العام، بالإضافة إلى التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة التي شملت دهانات الفصول وتجديد دورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان جاهزية المدارس بالكامل.

وشدد مدير تعليم الدقهلية على أهمية متابعة نظافة المدارس وتوفير أدوات النظافة والتهوية الجيدة بالفصول، مشيرًا إلى أن كل الجهود المبذولة تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لضمان عام دراسي منضبط وآمن للطلاب والمعلمين على حد سواء. 

الإدارات التعليمية التربية والتعليم بالدقهلية العام الدراسي الجديد المهندس محمد الرشيدي العملية التعليمية العمل بنظام الحصة إنتظام العملية التعليمية اليوم الاول للدراسة حافظة الدقهلية سد عجز المعلمين كيل اول وزارة التربية والتعليم محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم وكيل اول وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

