وزير الرياضة يتابع استعدادات مونديال أندية اليد مع خالد فتحي

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات الخاصة ببطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وشدد وزير الرياضة على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث العالمي، مكلفًا بسرعة الانتهاء من تشكيل لجان البطولة واعتمادها رسميًا، ومتابعة جميع الترتيبات على مدار الساعة.

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي رئيس قطاع الرياضة بتوفير كل سبل الدعم للاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة بما يعكس مكانة مصر كقبلة للبطولات الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متميزة.

وتقام البطولة بمشاركة نخبة من أقوى أندية العالم، في مقدمتها الأهلي والزمالك من مصر، برشلونة الإسباني، ماغديبورغ الألماني، فيزبريم المجري، الشارقة الإماراتي، تاوباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، بجانب فريق أوروبي يشارك ببطاقة “وايلد كارد”.

وحضر الاجتماع قيادات الوزارة الدكتور أشرف البجيرمي رئيس قطاع الرياضة، ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور محمد الشاذلي مدير إدارة الإعلام، إلى جانب المستشار الإعلامي للاتحاد الكاتب الصحفي شريف حنفي.

