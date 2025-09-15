دورة تدريبية حول "حشائش جنوب الوادي وطرق مكافحتها" بمحطة البحوث الزراعية بسوهاج

يواصل المعمل المركزي لبحوث الحشائش تنفيذ برامجه التدريبية، حيث ينظم دورة تدريبية في الفترة من 14 – 18 سبتمبر 2025 بمحطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، تحت عنوان "حشائش جنوب الوادي وطرق مكافحتها".

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عزة خفاجي، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها المعمل لمعالجة مشكلات الحشائش في مختلف المناطق الزراعية، نظرًا لاختلاف أنواع الحشائش لطبيعة كل منطقة.

تكثيف الجهود للوصول لأحدث التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش

وأضافت خفاجي أن منطقة جنوب الوادي تُعد من أهم مناطق إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح، والبنجر، وقصب السكر، وهو ما يؤكد تكثيف الجهود البحثية والإرشادية للوصول إلى أحدث التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش للمزارعين.

من جانبه، أكد الدكتور عادل فكار أن هذه الدورة متخصصة في حشائش جنوب الوادي التي يعاني منها المزارعون، ويأتي على رأسها الزمير في محصول القمح، والهالوك في الفول البلدي، وحشيشة المديد في قصب السكر، مشيرًا إلى أن انعقاد الدورة في هذا التوقيت تحديدًا، قبل بداية الموسم الشتوي ونهاية الموسم الصيفي، يوفر فرصة مثالية لعرض وتوضيح التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش في كلا الموسمين.

