لدعم أكثر من 77 ألف مزارع.. "البحوث الزراعية" ينفذ أكثر من 2900 نشاط إرشادي خلال يوليو

نفذ مركز البحوث الزراعية، من خلال مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، نحو 2960 نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال شهر يوليو الماضي، استفاد منها نحو 77,850 مزارعًا ومهندسًا زراعيًا في 304 مراكز إرشادية بـ24 محافظة.



وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية: إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز التواصل المستمر وتقديم الدعم الفني والإرشادي المباشر للمزارعين في كافة أنحاء البلاد.

وأشار الحيمري إلى أن مبادرة المركز لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، تستهدف دعم المزارعين والمهندسين الزراعيين في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو الجاري شملت العديد من الندوات الإرشادية والتدريبية، والحلقات النقاشية، والزيارات حقلية، والتواصل المباشر مع المزارعين، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المعنية.

التركيز على مجموعة واسعة من المحاصيل الحقلية والبستانية

وأضاف مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي أن المبادرة ركزت على مجموعة واسعة من المحاصيل الحقلية والبستانية، مثل القطن، الأرز، الذرة، الموالح، والمانجو، ومحاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية، كما تضمنت الأنشطة مواضيع حيوية أخرى، من بينها الممارسات الزراعية الجيدة لرفع جودة وكفاءة إنتاج المحاصيل، المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية والأرضية، إضافة إلى التغيرات المناخية، وتوعية المزارعين بسبل حماية المحاصيل والإنتاج الحيواني من آثار ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع أن بين الموضوعات التي شملتها الأنشطة الإرشادية أيضا، الإنتاج الحيواني والداجني، حيث تم تقديم التوصيات اللازمة لطرق التربية والتغذية السليمة، والوقاية من الأمراض، فضلا عن تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى منها وحماية البيئة، كذلك المشروعات الصغيرة، وعقد ندوات متخصصة في مجالات التصنيع الغذائي والمشروعات الصغيرة للمرأة والشباب الريفي.

وقال الحيمري إنه قد شارك في تنفيذ هذه الفعاليات خبراء متخصصون من مختلف المعاهد البحثية التابعة للمركز، مثل معهد بحوث الإرشاد الزراعي، المحاصيل الحقلية، البساتين، ووقاية النباتات، وأمراض النباتات، والأراضي والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والقطن، والاقتصاد الزراعى، وتكنولوجيا الأغذية، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح، والزراعة العضوية، بالإضافة إلى فرق من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات، لضمان تقديم دعم فني شامل ومتكامل للمزارعين.

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