لامين يامال عن الكرة الذهبية: جائزة واحدة لا تكفي

علق لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، على فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2025، وبينهم لامين يامال.

ويرى العديد من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، أن لامين يامال يستحق التتويج بالكرة الذهبية، بعد أدائه المميز مع فريقه برشلونة، حيث قادهم للفوز بالثلاثية المحلية، الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وقال يامال في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أخبرتُ أصدقائي أنني لا أحلم بالفوز بجائزة كرة ذهبية واحدة، بل بالعديد منها، أعتقد أنني أمتلك القدرة على تحقيق ذلك، لذلك أحلم بالفوز بعدة كرات ذهبية".

أضاف يامال: "وعندما يأتي اليوم الذي أنال فيه الجائزة سأكون سعيدًا للغاية، لكنني سأظل أرغب في الفوز بالمزيد".

وحال فوز يامال بالكرة الذهبية، سيصبح ثالث لاعب إسباني يتوج بها، بعد لويس سواريز في عام 1960، ورودري في عام 2024.

إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب إسبانيا على نظيره تركيا، بنتيجة 6-0، على ملعب "قونيا باشاك شهير آرينا" ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، في تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم

جاءت أهداف إسبانيا طريق بيدري “هدفين” وميرينو "هاتريك" وتوريس هدف.

تشكيل إسبانيا ضد تركيا

جاء تشكيل منتخب إسبانيا ضد تركيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، ديان هويسين، وبن لو نوماند، مارك كوكوريلا.

في خط الوسط: مارتن زوباميندي، مايكل ميرينو، بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، مايكل أويارزابال.

وكان منتخب إسبانيا حقق فوزًا في الجولة الأولى ببداية مشواره في التصفيات، بثلاثة أهداف دون رد، على حساب بلغاريا.

فيما حقق منتخب تركيا الفوز على حساب جورجيا بثلاثية لهدفين، في الجولة الأولى للتصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.