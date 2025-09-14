إيهاب فهمي: دور المحقق والدكتور فخ لأي ممثل ومخرج مسلسل "أزمة ثقة" يرد

قال الفنان إيهاب فهمي في حلقة خاصة في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي لنجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" وفي تعقيب على سؤال حول دوره ضابط مباحث في المسلسل وتقديم هذا الدور بالشكل السهل الممتنع: "في الدراما هناك أدوار ممكن أن تكون فخ ويقع فيها الممثل، ومنها المحقق والدكتور".

وأضاف: “الفكرة لديَّ كيف أن أصل بالمشهد إلى المفروض منه في سهولة ويسر وبمتعة وأداء ينال استحسان المشاهد، أثناء أحداث المسلسل كنت أتعامل بطريقة مختلفة مع كل ممثل وممثلة على حسب شخصيته، فبيننا لغة وتفاهم في تعاملنا خلال أحداث المسلسل”.

وتابع: "المخرج وائل فهمي عبد الحميد عند تقديم أي عمل فني تجده يبذل مجهودًا كبيرًا، وأنا أقدر هذا، وهو صديقي بالمناسبة، ومؤلف المسلسل حساس جدًّا ومميز، وأهم شيء هو أن الجمهور أعجب بالعمل الفني ونال رضاه واستحسانه".

وعقب المخرج وائل فهمي عبد الحميد: “الفنان إيهاب فهمي فنان رائع وتعاونَّا في العديد من الأعمال قبل ذلك، لكن هذه المرة الدور مختلف، أعتقد أن هذه أول مرة يقدم فيها دور ضابط المباحث والذي يتمتع بذكاء حاد وسهولة بأسلوب جديد وقدرات كبيرة في التعامل مع أنواع البشر كافة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.