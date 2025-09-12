الجمعة 12 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رويترز: أمريكا والسعودية ومصر والإمارات يدعون لهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو

دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، اليوم الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة، على أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، وذلك وفقا لنبأ عاجل وكالة «رويترز».

 

السودان الإمارات السعودية

الجريدة الرسمية
