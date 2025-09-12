رويترز: أمريكا والسعودية ومصر والإمارات يدعون لهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان

دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، اليوم الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة، على أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، وذلك وفقا لنبأ عاجل وكالة «رويترز».

