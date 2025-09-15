الإثنين 15 سبتمبر 2025
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في البدرشين

 أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بالشارع فى منطقة البدرشين جنوب الجيزة. 

وأفادت التحريات أن الضحية كان يلعب بالشارع ولامس عامود كهرباء، وحدث ماس كهربائى به مما أدى إلى وفاته فى الحال.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أفادوا بعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. 

 

تفاصيل واقعة مصرع طفل صعقا

 كان مركز شرطة البدرشين قد تلقى إخطارا من المستشفى باستقبالها طفل مصاب بصعق كهربائي، ولقى مصرعه فور وصوله، وعلى الفور انتقل رجال الأمن باشراف العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب ومن خلال المعاينة والفحص تم العثور على جثة طفل (٥ سنوات)، وكشف التقرير الطبي إصابته بصعق كهربائى.

