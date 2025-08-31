الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حسمها بنص المادة 106، أستاذ قانون يكشف دستورية إجراءات انتخابات النواب قبل 13 نوفمبر

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن ما يتردد بشأن اعتبار بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر مخالفًا لنص الدستور، هو أمر غير صحيح تماما.

المواعيد الخاصة بالانتخابات

وأكد فوزي في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المواعيد الخاصة بالانتخابات خاصة الموعد الوارد في المادة ١٠٦ من الدستور، هو موعد تنظيمي، بمعنى أنه موعد استرشادي، ما يعنى جواز تجاوزه وعدم الالتزام به.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الموعد الذي لا يجوز تجاوزه هو الموعد المرتبط بالنظام العام والذى يكون مقترنا بجزاء يترتب على مخالفته، متابعا، على سبيل المثال: نص الدستور بشأن بطلان قرارات مجلس إذا جاءت عبر اجتماع عقد بعيدا عن مقر المجلس بمدينة القاهرة، حيث يوجد هنا جزاء واضح في هذه الحالة المرتبطة بالنظام العام.

إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما


وأضاف، بالنسبة لنص الدستور في المادة ١٠٦ بشأن إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما، فلا يجوز النظر إليه بمنظور ضيق، نظرا لأن المقصود من ذلك النص هو عملية ذهاب الناخبين المقيد أسماءهم بقاعدة الانتخابات إلى لجان الاقتراع للتصويت.

وتابع، ماعدا ذلك من إجراءات فهى إجراءات ليست مخاطبة بذلك النص، مثل إجراءات التقديم والطعون وفترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

 

واختتم فوزي، وأرى في النهاية أن العملية الانتخابية برمتها تحتاج مدة أطول من فترة الستين يوما، وبالتالي فلا أرى هناك ضرر في بدء إجراءات الانتخابات قبل ١٣ نوفمبر المقبل.

 

نص المادة ١٠٦ من الدستور

 

وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاذ القانون الدستوري الدعاية الانتخابية العملية الانتخابية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى القانون الدستوري انتخابات مجلس النواب فترة الدعاية الانتخابية كلية الحقوق جامعة نتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

إعلان أسماء النواب المعينين بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

كل ما تريد معرفته عن انتخابات النواب، الجدول الزمني وفرص الأعضاء الحاليين

الأكثر قراءة

بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

نصبوا علينا ورحلة الموت بـ 3500 جنيه، طلاب وأولياء أمور يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أكاديمية هاي فلاي

بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

خلوا وشه في الأرض، جماهير الأهلي تحرج زيزو أثناء مغادرته أرضية الملعب (فيديو)

قرايبها خانوها، مفاجأة في واقعة اعتداء سيدة على خطيبة طليقها وتشويه ووجها بـ 41 غرزة

نتائجه تتحدث عنه، نجم الأهلي يرشح هذا المدرب لخلافة ريبيرو

عرفوا عناوين المشغلين وأسماء مسئولي الاغتيالات، اختراق إيراني كبير لمنظومة المسيرات الإسرائيلية

حماس تؤكد رسميًا مقتل محمد السنوار في غزة

خدمات

المزيد

موقف الموظف المحبوس احتياطيًّا من العمل وفقًا للقانون

من يحل مكان المرشح المتوفى في القائمة وفق قانون مجلس النواب؟

أسعار المانجو اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، الصديقة بـ 45 جنيهًا والعويسي تصل لـ 60

ارتفاع لتر الذرة 8 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads