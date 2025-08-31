حسمها بنص المادة 106، أستاذ قانون يكشف دستورية إجراءات انتخابات النواب قبل 13 نوفمبر

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن ما يتردد بشأن اعتبار بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر مخالفًا لنص الدستور، هو أمر غير صحيح تماما.

المواعيد الخاصة بالانتخابات

وأكد فوزي في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المواعيد الخاصة بالانتخابات خاصة الموعد الوارد في المادة ١٠٦ من الدستور، هو موعد تنظيمي، بمعنى أنه موعد استرشادي، ما يعنى جواز تجاوزه وعدم الالتزام به.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الموعد الذي لا يجوز تجاوزه هو الموعد المرتبط بالنظام العام والذى يكون مقترنا بجزاء يترتب على مخالفته، متابعا، على سبيل المثال: نص الدستور بشأن بطلان قرارات مجلس إذا جاءت عبر اجتماع عقد بعيدا عن مقر المجلس بمدينة القاهرة، حيث يوجد هنا جزاء واضح في هذه الحالة المرتبطة بالنظام العام.

إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما



وأضاف، بالنسبة لنص الدستور في المادة ١٠٦ بشأن إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما، فلا يجوز النظر إليه بمنظور ضيق، نظرا لأن المقصود من ذلك النص هو عملية ذهاب الناخبين المقيد أسماءهم بقاعدة الانتخابات إلى لجان الاقتراع للتصويت.



وتابع، ماعدا ذلك من إجراءات فهى إجراءات ليست مخاطبة بذلك النص، مثل إجراءات التقديم والطعون وفترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

واختتم فوزي، وأرى في النهاية أن العملية الانتخابية برمتها تحتاج مدة أطول من فترة الستين يوما، وبالتالي فلا أرى هناك ضرر في بدء إجراءات الانتخابات قبل ١٣ نوفمبر المقبل.

نص المادة ١٠٦ من الدستور

وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

