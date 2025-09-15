الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

تعرف على أماكن قطع الكهرباء غدا في قوص بقنا

تعرف على أماكن قطع الكهرباء غدا في قوص بقنا

 أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح غدا الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

 

مناطق انقطاع الكهرباء في قوص

شملت المناطق التي ستتأثر بقطع الكهرباء: السنترال وشارع السوق ومخبز أحمد الشريف.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

