الكرة الطائرة، منتخب الشباب يهزم زيمبابوي في افتتاح البطولة الإفريقية

الكرة الطائرة، فاز المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة 3-0 في مستهل لقاءات المنتخبين ببطولة إفريقيا المقامة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-13، 25-19، 25-12".

وضمن إطار نفس البطولة، نجح المنتخب الكاميروني في الفوز على نظيره الكيني بنتيجة 3-1، فيما انتزع المنتخب المغربي الفوز من نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 بعد مباراة ماراثونية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في الجولة المقبلة من لقاءات المجموعة الأولى مع نظيره الكونغولي في تمام السادسة مساء غد الأحد على نفس الصالة.

ويترأس بعثة منتخب مصر للشباب الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة.

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.

