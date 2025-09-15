الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عماد النحاس يبدأ دراسة سيراميكا بالفيديو استعدادا للمواجهة المرتقبة

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين، دراسة فريق سيراميكا كليوباترا بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين المرتقبة الخميس القادم. 

كما يعقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة هامة اليوم مع اللاعبين من أجل إعلان مزيد من الخصومات المالية عليهم بعد التعادل امس أمام إنبي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​موعد مباراة الاهلي المقبلة الأهلي سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

نجم الأهلي السابق: مشاكل "أوضة اللبس" وراء النتائج السلبية للقلعة الحمراء

الأكثر قراءة

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads