الإعلان عن الفائز بمسابقة الحفاظ على التراث العمراني والمعماري الأربعاء المقبل

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن الفائز بجائزة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري لعام 2025، وذلك في تمام الثامنة مساء يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

ويصاحب حفل الإعلان عن الجوائز افتتاح معرض للأعمال المشاركة بالمسابقة بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.

لجنة تحكيم جائزة الحفاظ على التراث العمراني والمعماري

وتكونت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري من الدكتور جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتورة سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني بكلية التخطيط الإقليمي بجامعة القاهرة، الدكتور على حاتم جبر أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

جائزة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري

وتهدف جائزة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري، لتشجيع وتعظيم مشروعات الحفاظ المختلفة وإلقاء الضوء على الأفضل والجيد منها، وذلك لخلق حالة من الحراك في نشر الوعي المجتمعي وروح الانتماء وتعزيز الهوية ودفع المبدعين نحو مشروعات الحفاظ، حيث يمثل التراث ثروة عظيمة تمثل حضارات متعاقبة في مصر، وكذا تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري في المباني والمناطق التراثية.

