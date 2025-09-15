الإثنين 15 سبتمبر 2025
بعد إلغاء الإجازة، وليد صلاح الدين يجتمع مع لاعبي الأهلي اليوم

وليد صلاح الدين،
وليد صلاح الدين، فيتو

يعقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة هامة اليوم مع اللاعبين من أجل إعلان مزيد من الخصومات المالية عليهم بعد التعادل أمس أمام إنبي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

 وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

