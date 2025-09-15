سعر الألومنيوم يتجه لأطول سلسلة مكاسب في عام قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفع سعر الألومنيوم للجلسة السابعة على التوالي قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي قد يسفر عن خفض في أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الألومنيوم

سجّل سعر الألومنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن مكاسب بالتوازي مع ارتفاع الأسهم الآسيوية، ليمضي في مسار نحو أطول موجة صعود منذ أكثر من عام، حيث قفزت الأسعار بنسبة 0.6% إلى 2,705 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى منذ مارس، قبل أن تتراجع قليلا.

الأنظار تتجه صوب الفيدرالي

يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية للفيدرالي، يوم الأربعاء، وسط تزايد التوقعات بالتيسير النقدي، ما يضغط على الدولار ويعزز أسعار المعادن الصناعية، بحسب وكالة بلومبرج.

وتلقى الألومنيوم دعما في الأسابيع الأخيرة مع قفزة في طلبات سحب المخزونات، ما عمّق المخاوف المستمرة بشأن وفرة المعروض.

وسجل سعر الألومنيوم ارتفاعا بنسبة 0.2% ليبلغ 2694.50 دولار للطن عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت سنغافورة، كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.2%، فيما سجلا الزنك والنيكل مكاسب طفيفة أيضًا.

