الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين بالصاغة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار  المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.   

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب اليوم السبت بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39200 جنيه.

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.   

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.   

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

سعر الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة الماضية حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.  

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، وزاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أصول الاستثمار اسعار المعدن الاصفر أسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب اليوم الذهب من أهم الأصول الاستثمارية السبائك الذهبية السبائك السبائك الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم

مواد متعلقة

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: هدوء نسبي لأسعار الذهب بالصاغة.. نجيب ساويرس يوجه رسالة للمواطنين بشأن الاستثمار بالذهب والعقارات.. رأس المال السوقي يربح 21 مليار جنيه بالبورصة

أسعار سبائك الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد بالصاغة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بالمركزى المصرى

سعر الجنيه الذهب في الأسواق اليوم الأحد

لحظة بلحظة، أسعار الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

أسعار الفضة، جرام عيار 925 يسجل 60 جنيها بالصاغة

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خارج قفص الاتهام، قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا تحضر أولى جلسات محاكمتها بجنايات المنيا

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، 89.58% للتمريض والتربية النوعية 80.78%

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads