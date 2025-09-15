الإثنين 15 سبتمبر 2025
الدوري المصري، الجولة السادسة تشهد خسارة 4 فرق لأول مرة

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، شهدت الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي اختتمت مساء أمس الأحد سقوط 4 فرق لأول مرة في فخ الخسارة.

وتعرض المصري البورسعيدي للخسارة الأولى في الدوري المصري الممتاز خلال مباريات الجولة السادسة بعد الهزيمة أمام الزمالك 3-0، كما تعرض بتروجت للخسارة الأولى هو الآخر بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنفس النتيجة.

 

كما تعرض الجونة للخسارة الأولى بالجولة السادسة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1، وتلقي سموحة الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا 1-0.

 

وجاءت نتائج الجولات الستة من بطولة الدوري المصري كالتالي.. 

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري 

وادي دجلة 0-0 بيراميدز 

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك 

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش 

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت 

مودرن سبورت 2-2 الأهلي 

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة 

فاركو 0-0 إنبي 

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة 

حرس الحدود راحة 

 

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري 

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا 

الاتحاد 1-2 مودرن سبورت 

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي 

الجيش 0-3 المصري 

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية 

الأهلي 4-1 فاركو 

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي 

إنبي 1-0 وادي دجلة 

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب 

الجونة راحة 

 

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري 

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية 

فاركو 0-1 الجيش 

المصري 2-2 بيراميدز 

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد 

سيراميكا 2-0 إنبي 

الجونة 0-0 غزل المحلة 

وادي دجلة 0-1 بتروجت 

المقاولون 0-0 حرس الحدود 

مودرن سبورت 1-2 الزمالك 

سموحة 1-1 زد 

الأهلي راحة 

 

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري 

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي 

إنبي 0-0 الجونة 

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي 

غزل المحلة 0-0 الأهلي 

زد 1-2 وادي دجلة 

بتروجت 1-0 المقاولون 

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت 

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة 

الزمالك 1-0 فاركو 

حرس الحدود 1-1 المصري  

سيراميكا كليوباترا راحة 

 

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري


المقاولون  0 -1  سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

 

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

بتروجيت 0-3 البنك الأهلي

زد 1-0 الإسماعيلي

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

إنبي 1-1 الأهلي

بيراميدز - راحة

