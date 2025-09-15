مستشار سابق للبنتاجون يحذر من تدخل "الناتو" في نزاع أوكرانيا

أكد المستشار السابق في البنتاجون دوجلاس ماكجريجور أن فرض حظر جوي فوق أوكرانيا سيعني دخول "الناتو" النزاع، مذكّرا بتحذير الرئيس الروسي من أن روسيا ستضرب أي قوات أجنبية في أوكرانيا.

وقال ماكجريجور على قناة "ديب دايف" في "يوتيوب" إن القادة الأوروبيين يبحثون مثل هذه الإمكانية بهدف إدخال قوات إلى هذه المنطقة.

وذكّر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن القوات الأجنبية في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للجنود الروس.

وأضاف ماكجريجور: "إذا ظهرت فجأة أي قوات هناك، خاصة الآن بينما تستمر المعارك، فإنها تصبح هدفا مشروعا للتدمير".

وفي وقت سابق، دعا وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي إلى التفكير في مسألة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. وأوضح أن وارسو لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار إلا بالتنسيق مع حلفائها.

وكانت بولندا ودول حلف "الناتو" الأخرى في حالة تأهب منذ أن ادعت وارسو أن ما يقرب من 20 طائرة مسيّرة روسية دخلت مجالها الجوي ليلة الأربعاء الماضي، الأمر الذي نفته موسكو.

