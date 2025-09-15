الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر حيث تصل سرعة الرياح من 30:50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 3 متر.

حالة الطقس غدًا الإثنين 15- 9- 2025 بوادي النطرون

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  سرعة الرياح على شواطئ " العلمين، مطروح، الاسكندرية" ويصل ارتفاع الأمواج من 1.75: 2.25 متر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس من 2: 4 درجات مئوية. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 31

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43
 
وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

