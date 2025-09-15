بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية تعليمية وتجارية بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لقطع الأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة 15 مايو أرض تجاري سكني بمساحة 1548 مترا بسعر 12100 جنيها للمتر وأرض تجاري إداري بمساحة 1318 مترا بسعر 13420 جنيها ، وأرض تجاري بمساحة 3700 متر بسعر 22000 جنيه، وأرض ترفيهي حق انتفاع بمساحة 520 مترا وأرض معارض بمساحة 5000 متر بسعر 25730 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1100 متر بسعر 7985 جنيها

و بمدينة ناصر الجديدة تطرح أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 3345 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 15000 متر بسعر 5090 جنيها، أرض تجاري سكني بمساحة 1150 مترا بسعر 7195 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 7000 متر بسعر 3680 جنيها.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرضا بمساحة 2471 مترا بسعر 2960 جنيها، وأرض سكني بمساحة 2471 مترا بسعر 2960 جنيها.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 27000 متر بسعر 2000 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 10100 متر بسعر 6055 جنيها.

كما تطرح بالعاصمة الإدارية الجديدة أرضًا بنشاط تجاري إداري بالحي السكني الثالث بمنطقة الواحة بمساحة 4059 مترًا مربعًا بسعر 25565 جنيهًا للمتر وفق آلية التخصيص الفوري.

وحددت نسبة البنائية أنه لا تزيد مساحة المباني على 30% من مساحة قطعة الأرض ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وشهد جهاز مدينة العبور الجديدة جلسة مزاد علني لطرح مجموعة من المنشآت التجارية والخدمية بحق انتفاع لمدة 10 سنوات بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتلبية احتياجات السكان.

وتضمن الطرح (7) محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 30 و40 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مبنى حضانة بمنطقة الياقوت بالحي 14 على مساحة 2812 مترًا مربعًا إلى جانب حضانة أخرى على مساحة 1912 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالحي 39 في منطقة 2600 فدان سابقًا.

وأسفرت الجلسة عن بيع (7) محلات تجارية وصيدلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليون جنيه بالمزايدة العلنية إلى جانب رسو المزاد على مبنى الحضانة بمساحة 1912 مترًا مربعًا بحق انتفاع سنوي لمدة 10 سنوات في خطوة تعكس حجم الإقبال من المستثمرين على المدينة.

ويُعد هذا الطرح جزءًا من خطة جهاز مدينة العبور الجديدة لتوسيع نطاق الخدمات العامة وتوفير منشآت متكاملة تلبي احتياجات المواطنين ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية الشاملة للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.