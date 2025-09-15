الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل نظام البكالوريا إجباري؟ رفعت فياض يكشف الحقيقة (فيديو)

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض، فيتو

أجاب الكاتب الصحفي رفعت فياض على التساؤلات المثارة مؤخرًا بشأن ما إذا كان نظام البكالوريا بديلًا إجباريًّا للثانوية العامة، بعد شكاوى أولياء الأمور من فرض بعض المدارس على أبنائهم الالتحاق به.
 

وقال فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم: "ما يثار بشأن أن نظام البكالوريا إجباري غير صحيح إطلاقًا، رغم ادعاءات بعض أولياء الأمور".

 

تأكيد القانون على الاختيار بشأن البكالوريا

أوضح فياض أن لقاءات أولياء الأمور مع مديري الإدارات التعليمية ووكلاء الوزارة في مختلف المحافظات أكدت أن الطالب وولي أمره مخيرون بين نظام البكالوريا أو الثانوية العامة بالنظام القديم، وذلك استنادًا إلى نصوص القانون.

 

كيفية التصرف في حالة الإجبار

وشدد فياض على أن أي ولي أمر يتعرض نجله لمحاولة إجبار على الالتحاق بنظام البكالوريا، فعليه التوجه فورًا لتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة لإثبات الحالة، ليتم استدعاء مدير المدرسة ومحاسبته.

رفض الاعتماد على الشائعات

وأكد فياض أن اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق شكاوى غير مثبتة أو الادعاء بفرض النظام بشكل إجباري ليس منطقيًّا، داعيًا أولياء الأمور إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لحفظ حقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نظام البكالوريا البكالوريا رفعت فياض الثانوية العامة وزارة التعليم

مواد متعلقة

برلماني: البكالوريا إجبارية ببعض المدارس والوزارة توجه تعليمات شفوية

محافظ بني سويف يؤكد جاهزية المدارس لتطبيق نظام شهادة البكالوريا

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

سؤال برلماني بشأن فرض نظام البكالوريا الجديد على الطلاب بالتحايل

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads