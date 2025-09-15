هل نظام البكالوريا إجباري؟ رفعت فياض يكشف الحقيقة (فيديو)

أجاب الكاتب الصحفي رفعت فياض على التساؤلات المثارة مؤخرًا بشأن ما إذا كان نظام البكالوريا بديلًا إجباريًّا للثانوية العامة، بعد شكاوى أولياء الأمور من فرض بعض المدارس على أبنائهم الالتحاق به.



وقال فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم: "ما يثار بشأن أن نظام البكالوريا إجباري غير صحيح إطلاقًا، رغم ادعاءات بعض أولياء الأمور".

تأكيد القانون على الاختيار بشأن البكالوريا

أوضح فياض أن لقاءات أولياء الأمور مع مديري الإدارات التعليمية ووكلاء الوزارة في مختلف المحافظات أكدت أن الطالب وولي أمره مخيرون بين نظام البكالوريا أو الثانوية العامة بالنظام القديم، وذلك استنادًا إلى نصوص القانون.

كيفية التصرف في حالة الإجبار

وشدد فياض على أن أي ولي أمر يتعرض نجله لمحاولة إجبار على الالتحاق بنظام البكالوريا، فعليه التوجه فورًا لتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة لإثبات الحالة، ليتم استدعاء مدير المدرسة ومحاسبته.

رفض الاعتماد على الشائعات

وأكد فياض أن اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق شكاوى غير مثبتة أو الادعاء بفرض النظام بشكل إجباري ليس منطقيًّا، داعيًا أولياء الأمور إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لحفظ حقوقهم.

