الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق: الاحتلال يستغل "الإبراهيمية" للهيمنة على الشعوب الإسلامية

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق
ads

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الحفاظ على الأوطان يُعد جزءًا أصيلًا من العقيدة الراسخة، مشددًا على أن الدين والوطن لهما حق على كل إنسان، وأن الوقت قد حان للوفاء بهذه الحقوق في مواجهة عدو يستهدف الدين والأوطان معًا.

وزير الأوقاف السابق: الواجب الديني والوطني يفرض مقاطعة أي مؤتمرات تتحدث عن العيش المشترك بحضور إسرائيل

وقال "جمعة" في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الواجب الديني والوطني يفرض مقاطعة أي مؤتمرات أو فعاليات تتحدث عن "العيش المشترك" وتكون إسرائيل طرفًا فيها، حتى تتراجع عن أطماعها التوسعية وتوقف أعمال الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

وزير الأوقاف السابق: إسرائيل تحاول استغلال "الإبراهيمية" كغطاء لتنويم الشعوب الإسلامية والهيمنة عليها

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن إسرائيل تحاول استغلال "الإبراهيمية" كغطاء لتنويم الشعوب الإسلامية والهيمنة عليها ثقافيًا وفكريًا، في الوقت الذي لا تؤمن فيه أصلًا بحق العرب والمسلمين في الحياة الكريمة، ولا تعترف بحقهم في العيش المشترك أو حتى غير المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار حق الشعب الفلسطيني فلسطين محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السابق وزير الأوقاف

مواد متعلقة

مختار جمعة يوجه رسالة دعم للرئيس السيسي: سر على بركة الله ونحن خلفك

مختار جمعة: مصر ستظل صخرة تتحطم عليها أطماع المعتدين

وزير الأوقاف السابق يحذر: ملف الأجانب غير المقننين قنبلة موقوتة ويجب التعامل معه بحسم

وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads