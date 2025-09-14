وزير الأوقاف السابق: الاحتلال يستغل "الإبراهيمية" للهيمنة على الشعوب الإسلامية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الحفاظ على الأوطان يُعد جزءًا أصيلًا من العقيدة الراسخة، مشددًا على أن الدين والوطن لهما حق على كل إنسان، وأن الوقت قد حان للوفاء بهذه الحقوق في مواجهة عدو يستهدف الدين والأوطان معًا.

وزير الأوقاف السابق: الواجب الديني والوطني يفرض مقاطعة أي مؤتمرات تتحدث عن العيش المشترك بحضور إسرائيل

وقال "جمعة" في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الواجب الديني والوطني يفرض مقاطعة أي مؤتمرات أو فعاليات تتحدث عن "العيش المشترك" وتكون إسرائيل طرفًا فيها، حتى تتراجع عن أطماعها التوسعية وتوقف أعمال الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

وزير الأوقاف السابق: إسرائيل تحاول استغلال "الإبراهيمية" كغطاء لتنويم الشعوب الإسلامية والهيمنة عليها

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن إسرائيل تحاول استغلال "الإبراهيمية" كغطاء لتنويم الشعوب الإسلامية والهيمنة عليها ثقافيًا وفكريًا، في الوقت الذي لا تؤمن فيه أصلًا بحق العرب والمسلمين في الحياة الكريمة، ولا تعترف بحقهم في العيش المشترك أو حتى غير المشترك.

