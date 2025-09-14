الوطنية للصحافة تعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي اللجان النقابية بالمؤسسات القومية

نظمت الهيئة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، فعالياتها، جلسة موسعة بحضور وفد من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، وعدد من ممثلي اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية، في إطار الاستماع لجميع الأفكار والمقترحات حول خارطة الطريق وتطوير المنظومة الإعلامية بما يضمن الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وبما يمكن الإعلام المصري من أداء رسالته على الوجه الأكمل.



وذلك في إطار استكمال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك حول وضع خارطة طريق صحفية وإعلامية تواكب مستحدثات العصر.

رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، بالحضور، وأكد على أهمية رسالة اللجان النقابية في التواصل البناء والمثمر مع جموع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال، وشدد على ضرورة شرح واقع المؤسسات بصورة موضوعية دون تهويل أو تهوين، فالمؤسسات بلا شك تشهد تطويرا وتحديثا وفي الوقت نفسه تشهد العديد من التحديات، وقد تمكنا بالفعل من حل بعض المشاكل التاريخية والتعامل بمرونة مع تحديات طارئة.

وأوضح الشوربجي أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء المؤسسات وأوضاعها، وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان عبور أي تحد وتحقيق التطور المستمر وإنجاز المشروعات القائمة في عدد من المؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي في إطار إعداد خارطة الطريق الإعلامية، وأشار إلى أهمية الاجتماع مع اللجان النقابية في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها الهيئة للخروج بتوصيات وملامح رئيسية للانطلاق في خطة التطوير، وأكد أن الاجتماعات السابقة شهدت مقترحات جادة ومهمة تؤكد أن المؤسسات الصحفية القومية غنية بقامات وخبرات صحفية وشباب قادر على العبور للمستقبل ومواجهة تحديات المهنة، كما أكد أن العمل على خطة تحديث المطابع مستمر، واستعرض بعض النماذج من المطبوعات بتكنولوجيات الطبع الديجيتال.

من جانبه، وجه مجدي البدوي، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، على الجهود المستمرة لتطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وأشار إلى التعاون والتنسيق بين الهيئة والنقابة والتشاور الدائم في كل القضايا المتعلقة بالمؤسسات وحل كثير من التحديات، وأكد على أهمية تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسات.

بينما طالب الوفد النقابي بضرورة حل مشكلة المؤقتين بالمؤسسات، والاهتمام بملف التدريب في جميع التخصصات، وإعادة هيكلة الأجور وتحفيز الصحفيين والعاملين المتميزين وتقدير أعمالهم الإضافية، تسهيل التصاريح للزملاء في التصوير الصحفي للفعاليات الميدانية، تطوير بيئة العمل الصحفي بشكل عام، تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمؤسسات، الاهتمام بصناع المحتوى والمؤثرين، إجراء دراسات لتحديد احتياجات القارئ والمعلن، تنويع مصادر الدخل للمؤسسات الصحفية القومية، تطوير المطابع وتزويدها بأحدث تكنولوجيات الطبع، تحديث أسطول النقل والتوزيع الخاص بالمؤسسات.

