ثقافة وفنون

الفيلم العراقي "أربعة أصابع" يفوز بجائزة قنوات ART في "ملتقي أفلامنا" ببيروت

فاز مشروع الفيلم العراقي "أربعة أصابع" إخراج يحيى العلاق وإنتاج محمد الدرادجي بجائزة شبكة تلفزيون وراديو العرب ART وقيمتها ٥ آلاف دولار، والتي يتم منحها لأفضل مشروع فيلم تحت التطوير في الدورة التاسعة لـ "ملتقى أفلامنا" الذي انطلق في الفترة من ١٢ الـ ١٤ سبتمبر الجاري من تنظيم جمعية "أفلامنا"حيث قام بتسليم الجائزة أنطوان خليفة، المستشار الفني للقنوات. 

 

تدور قصة الفيلم حول "نور" التي تنطلق في رحلة مع شقيقها "ساري" بحثًا عن والدتهما المفقودة وسط فوضى الحرب، متجهين نحو الموصل، دون أن تدري أن "ساري" يخفي سكينًا ويخطّط لقتل والدتهما بذريعة غسل العار.

 

جدير بالذكر أن ملتقى أفلامُنا، هو ملتقًى للإنتاج المشترك يجمع المنتجين والمخرجين المستقلّين وأصحاب مشاريع الأفلام الطّويلة (روائيّة ووثائقيّة) من المنطقة العربيّة، مع شركاء إقليميّين ودوليّين من منتجين ووكلاء مبيعات وممثّلي صناديق دعم ومهرجانات، ويهدف الملتقى إلى بلورة تحالفات سينمائيّة جديدة وتشجيع تطوير المشاريع والإنتاجات المشتركة وتفعيل التّعاون بين الخبراء وأصحاب المشاريع، لتسهيل الحصول على التّمويل الإقليميّ والدّوليّ وتحفيز تبادل الخبرات بين المشاركين وفرق الأفلام.

