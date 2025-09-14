الأحد 14 سبتمبر 2025
رياضة

فودين يقترب من رقم روني وأجويرو التاريخي في ديربي مانشستر

فودين، فيتو
فودين، فيتو

تمكن فريق مانشستر سيتي من إنهاء الشوط الأول، من مباراته ضد مانشستر يونايتد بملعب الاتحاد، في رابع جولات الدوري الإنجليزي، متقدمًا بهدف دون رد.

وجاء الهدف في الدقيقة 18 من عرضية متقنة أرسلها جيريمي دوكو داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيل فودين برأسية إلى الشباك.

رقم دوكو المميز مع مانشستر سيتي 

وأشارت شبكة "سكواكا"، إلى نجاح دوكو في صناعة 3 أهداف، بآخر 5 مباريات خاضها بملعب الاتحاد في البريميرليج.

كما أفادت بأن الدولي البلجيكي هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج، وذلك منذ ظهوره الأول مع السيتي في سبتمبر 2023، بواقع 14 تمريرة حاسمة.

فودين يصل إلى سابع أهدافه في ديربي مانشستر 

وذكرت أيضًا أن فودين وصل إلى سابع أهدافه في ديربي مانشستر، ليبقى على بُعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي للثنائي سيرجيو أجويرو وواين روني.

المثير أن مانشستر يونايتد هو ثاني الضحايا المفضلين لفودين، بعد برايتون، الذي سجل ضده 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما كسر الدولي الإنجليزي، صيامه التهديفي الطويل، بنجاحه في هز الشباك لأول مرة في البريميرليج، منذ يناير الماضي.

فيل فودين مانشستر سيتي الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد جيريمي دوكو

