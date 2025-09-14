حبس متهم بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم لإدارته مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



حبس متهم لإدارته مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب



البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين، أحد أشخاص "له معلومات جنائية).

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

