الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس متهم بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم لإدارته مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 


حبس متهم لإدارته مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب


البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين، أحد أشخاص "له معلومات جنائية). 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة قسم شرطة حدائق اكتوبر حدائق اكتوبر

مواد متعلقة

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

الأكثر قراءة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

خروج زيزو للإصابة، الأهلي يتعادل مع إنبي سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد على رأس السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads