رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة "سيمنز" الألمانية لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "سيمنز" الألمانية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ووحيد عباس، رئيس خدمات الطاقة بالشرق الأوسط بشركة "سيمنز" الألمانية، وأشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز مصر".

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تقديره لشركة "سيمنز" الألمانية التي تعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية خاصة في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحطات الثلاث التي أنشأتها شركة "سيمنز" في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس بكفر الشيخ وبني سويف أسهمت في استقرار قطاع الكهرباء، مُضيفًا كذلك أن الشركة الألمانية لها دور مهم للغاية في مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة.

فيما أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى استمرار التواصل والتنسيق مع مسئولي شركة "سيمنز" الألمانية سواء لمتابعة إدارة وتشغيل المحطات الثلاث القائمة أو لبحث تعزيز التعاون في مشروعات أخرى.

وخلال الاجتماع، وصف أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز مصر"، السوق المصرية بأنها شديدة الأهمية بالنسبة لشركة "سيمنز" الألمانية، مشيرًا إلى أن المحطات الثلاث التابعة للشركة تغذي الشبكة القومية بنحو 35% من احتياجاتها من الكهرباء وتصل هذه النسبة إلى 42% خلال فصل الشتاء.

فيما أكد السيد/ وحيد عباس، رئيس خدمات الطاقة بالشرق الأوسط بشركة "سيمنز"، إلتزام الشركة باستمرار تعاونها مع الحكومة المصرية في المشروعات المختلفة محل الاهتمام المشترك، مشيرًا في هذا السياق إلى أن "سيمنز" قامت على مدار الأعوام الماضية برفع كفاءة وتطوير قدرات مجموعة كبيرة من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر للاستعانة بهم في عملية إدارة وتشغيل المحطات الثلاث.

كما أكد "عباس" استمرار العمل على تحسين كفاءة استخدام الغاز بهذه المحطات بما يضمن توفير الكثير من كميات الغاز المستخدمة في هذه المحطات، مؤكدًا حرص الشركة على استدامة عمل هذه المحطات بأعلى قدر من الكفاءة.

