أعلن وزير دفاع النيجر، ساليفو موديفي، في بيان له مقتل ما لا يقل عن 14 جنديا في كمين نصبه مسلحون بمنطقة متوترة في البلاد خاضعة لسيطرة الجيش.

مقتل 14 جنديا بجيش النيجر في كمين نصبه مسلحون

وجاء في البيان الذي بثته محطة "آر تي إن" التلفزيونية الحكومية بالنيجر، أن الهجوم وقع في منطقة تيلابيري الساخنة.

وجاء ذلك بعد نشر وحدة عسكرية على مشارف تيلابيري، إثر ورود تقارير استخباراتية تفيد بوقوع عمليات سطو مستمرة هناك تقوم بها عصابة من المسلحين على متن دراجات نارية.

وقال وزير الدفاع النيجري: "تبين أن محاولة السرقة هذه كانت خدعة تهدف إلى استدراج الدورية إلى كمين". ولم يذكر اسم الجماعة التي يشتبه في شنها للهجوم.

يذكر أن هذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات مسلحة متصاعدة في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

