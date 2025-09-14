الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 14 جنديا بجيش النيجر في كمين نصبه مسلحون

وحدات بجيش النيجر
وحدات بجيش النيجر

أعلن  وزير دفاع النيجر، ساليفو موديفي، في بيان له مقتل ما لا يقل عن 14 جنديا في كمين نصبه مسلحون بمنطقة متوترة في البلاد خاضعة لسيطرة الجيش.

 

مقتل 14 جنديا بجيش النيجر في كمين نصبه مسلحون 

وجاء في البيان الذي بثته محطة "آر تي إن" التلفزيونية الحكومية بالنيجر، أن الهجوم وقع في منطقة تيلابيري الساخنة.

وجاء ذلك بعد نشر وحدة عسكرية على مشارف تيلابيري، إثر ورود تقارير استخباراتية تفيد بوقوع عمليات سطو مستمرة هناك تقوم بها عصابة من المسلحين على متن دراجات نارية.

وقال وزير الدفاع النيجري: "تبين أن محاولة السرقة هذه كانت خدعة تهدف إلى استدراج الدورية إلى كمين". ولم يذكر اسم الجماعة التي يشتبه في شنها للهجوم.

يذكر أن هذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات مسلحة متصاعدة في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيجر جيش النيجر وزير الدفاع النيجري

مواد متعلقة

مصر تدين الهجوم الإرهابي في النيجر

الأكثر قراءة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

خروج زيزو للإصابة، الأهلي يتعادل مع إنبي سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد على رأس السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads