مصر تدين الهجوم الإرهابي في النيجر

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قرية "ماندا" بمنطقة "تيلابيري" في جنوب غرب النيجر، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، وتؤكد تضامنها مع جمهورية النيجر.

مصر تستنكر العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مصلين أبرياء أمام أحد المساجد

واستنكرت مصر هذا العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مصلين أبرياء أمام أحد المساجد، وتُجدد دعمها الكامل لحكومة وشعب النيجر في مواجهة الإرهاب والتطرف.



وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم دول الساحل في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، والعمل بشكل جماعي من أجل القضاء على بؤر التطرف ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

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