الخميس 12 يونيو 2025
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اقتصاد

حمايه المنافسة يوافق على طلب استحواذ حسن علام على 30% من أسهم أكوا باور

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:

  • طلب استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي.في. على نسبة 30,002% من أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد
  • طلب استحواذ شركة فارو إنرجي ماركيتينج إيه. جي على نسبة 100% من أسهم شركة كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي.

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