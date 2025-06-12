حمايه المنافسة يوافق على طلب استحواذ حسن علام على 30% من أسهم أكوا باور
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
- طلب استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي.في. على نسبة 30,002% من أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد
- طلب استحواذ شركة فارو إنرجي ماركيتينج إيه. جي على نسبة 100% من أسهم شركة كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي.
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