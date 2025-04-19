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محافظات

إزالة تعديات على 740 متر أراضي الدولة في الزقازيق

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على 740 متر أراضي الدولة في الزقازيق

نفذت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة مركزومدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية حملة لإزالة التعديات المخالفه للقانون.

وفي هذا السياق تمت إزالة سور من حواجز خشبية والشروع بعمل سقف خشبي مخالفة وبدون ترخيص على قطعة أرض مساحتها 220 مترا مربعا تقريبا. 

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إقامة جراج للسيارات مخالف 

وذلك  بشارع الغشام بناصية هاي بروست لاستخدامه كجراج للسيارات وذلك حفاظا على حق الدولة وسيادة القانون وإظهار الشارع بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق.

 

رفع وإزالة التعديات 

كما قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركزايضا  برفع وإزالة التعديات وذلك بإزالة سور من حواجز حديدية مغلف بشبكة حديدية مخالفة وبدون ترخيص على قطعة أرض مساحتها 250 مترا مربعا تقريبا.

توجيهات المهندس حازم الأشمونى 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بإزالة كافة التعديات العشوائية المخالفة للقانون التي تم إنشاؤها بدون تراخيص.

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شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق 

كان شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية قد كلف الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإشراف محمد مصطفى نائب رئيس المركز والمدينة وصلاح مصيلحي رئيس إدارة الإشغالات بالمركز بإزالة كافة التعديات العشوائية والغير حضارية التي تم إنشاؤها بدون تراخيص.

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مدينة الوقازيق الأجهزة التنفيذية محافظة الشرقية شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق سقف خشبى بدون ترخيص قطعة ارص مساحتها 220 متر إزالة التعديات المخالفة للقانون

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