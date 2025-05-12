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جامعة القناة ومنطقة وعظ الإسماعيلية تنظمان ندوة عن مخاطر القمار الإلكتروني

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

 تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ جامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان "القمار الإلكتروني وخطره على الفرد والمجتمع"، وذلك غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.  

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الرعاة والمشرفون على إقامة الندوة 

 وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 
 

كما تعقد الندوة تحت إشراف الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد المتولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 

 

أبرز المحاضرون في الندوة 

 ويحاضر في الندوة فضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، حيث يناقش خلالها الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للقمار الإلكتروني، وأبعاده الدينية والأخلاقية، مستعرضًا سبل التوعية بمخاطره والوقاية من الوقوع في فخه. 

 

تفعيل التعاون المشترك بين طلاب جامعة القناة والأزهر الشريف 

 وتعقد هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومنطقة الوعظ بمحافظة الإسماعيلية، تأكيدًا على تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والدينية في دعم منظومة القيم وتعزيز الوعي المجتمعي، وبخاصة لدى فئة الشباب والطلاب.
 

تفعيل الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس  

 تأتي الندوة في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تضطلع به جامعة قناة السويس، وضمن جهودها لمواجهة الظواهر السلبية التي تهدد استقرار الأفراد وتماسك المجتمع.  

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