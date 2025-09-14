الأحد 14 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم: الانتهاء من كافة أعمال الصيانة في المدارس بحلول نهاية الأسبوع الجاري

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية الجارية. 

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد  

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وقيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية. 

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس في مختلف المحافظات بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بما في ذلك صيانة الفصول، إلى جانب أعمال ترميم وتجميل المباني المدرسية، مشددًا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب. 

"التعليم" تكشف الهدف من إنشاء مدارس تكنولوجية بالشراكة مع إيطاليا

وكيل التعليم بالشرقية يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

كما استعرض الوزير أعمال صيانة وتجهيز المكاتب المدرسية "الديسكات"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة دقيقة ويومية لمعدلات الإنجاز بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال قبل بدء العام الدراسي، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الخطة. 

وأكد الوزير أهمية وضع ساري العلم في كل مدرسة وفقًا للمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق الذي يعكس عزة الوطن واعتزاز أبنائه بالهوية الوطنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمقاييس المعتمدة حفاظًا على المظهر الحضاري للمدارس وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب. 

ومن جانبه، استعرض اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموقف الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل نحو إنشاء ٧ آلاف فصل خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك لاستيعاب ٢٨٠ ألف طالب، مشيرًا إلى أنه جاري العمل حاليا على إنشاء مشروعات تشمل نحو عدد ٢٠ ألف فصل ومن المتوقع التسليم خلال العام المالى القادم، علما بأن هذه المشروعات تخدم جميع المحافظات، وجميع المراحل التعليمية. 

وتم خلال الاجتماع، استعراض مشروعات التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١٤ مدرسة وسيتم دخولهم الخدمة التعليمية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد الهيئة العامة للابنية التعليمية

