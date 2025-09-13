"التعليم" تكشف الهدف من إنشاء مدارس تكنولوجية بالشراكة مع إيطاليا

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، عن إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء في حلوان والعبور وبرج العرب، لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

شراكة تعليمية مع إيطاليا

وأوضح "بصيلة"، في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن التجربة تستند إلى شراكة مع إيطاليا، ثالث أكبر دولة عالميًا في صناعة الدواء، حيث تُطبق أحدث المناهج التدريبية، ويحصل الطلاب على شهادتين معتمدتين: مصرية وإيطالية.

فرص عمل وشهادات معتمدة

وأشار إلى أن المناهج تُعد تحت إشراف وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، بما يضمن تخريج طلاب قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، مع إمكانية استكمال دراستهم للحصول على بكالوريوس تكنولوجي بعد سنتين فقط.

