خارج الحدود

محمود عباس قبل قمة الدوحة: أطالب بإجراءات رادعة وحازمة لمحاسبة إسرائيل

محمود عباس، فيتو
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة يشكل خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي والدولي".

خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا

وأضاف عباس، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قبيل انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها دولة قطر، يوم غد الاثنين، أن "الرسالة والهدف من المشاركة في قمة الدوحة واضحة وثابتة، وهي أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي، ونحن جميعا نقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات".

وحول انعكاسات الهجوم الإسرائيلي على الأمن العربي والإسلامي، أشار عباس إلى أنه "يمثل مؤشرا خطيرا يسعى لضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة"، مؤكدا أن "الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية أمننا الجماعي".

وفيما يخص الموقف العربي والخطوات الدبلوماسية لوقف الاعتداءات، شدد على ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي بحجم هذا التحدي، عبر خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة، إضافة إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق قطر وفلسطين ودول عربية أخرى.

الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة

كما شدد الرئيس الفلسطيني، في الحوار الذي نشرته الوكالة اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وإعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة، والمضي قدما في إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال عن كامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بالدور الذي تلعبه دولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منوها بالموقف القطري الثابت في دعم القضية الفلسطينية والذي يثبت أن الشعوب والدول التي تدافع عن الحق والعدل قادرة على إفشال مخططات المعتدين.

