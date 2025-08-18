الإثنين 18 أغسطس 2025
المسلماني وهاني أحمد زويل يفتتحان استديو زويل بماسبيرو

افتتاح استديو زويل
افتتاح استديو زويل بماسبيرو، فيتو

 قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور هاني أحمد زويل، نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، بإزاحة الستار عن “استديو أحمد زويل”.

استديو أحمد زويل

 وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أطلقت اسم العالم الكبير على استديو 45 إذاعة، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدمت الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة الأستاذة آمال فهمي قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل على جائزة نوبل.

وقد حظى إطلاق اسم الدكتور زويل على استديو 45 بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وقد أعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة لإطلاق اسم والده على استديو بماسبيرو الذي يعد إحدى أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.

