المسلماني وهاني أحمد زويل يفتتحان استديو زويل بماسبيرو

قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور هاني أحمد زويل، نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، بإزاحة الستار عن “استديو أحمد زويل”.

استديو أحمد زويل

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أطلقت اسم العالم الكبير على استديو 45 إذاعة، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدمت الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة الأستاذة آمال فهمي قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل على جائزة نوبل.

وقد حظى إطلاق اسم الدكتور زويل على استديو 45 بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وقد أعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة لإطلاق اسم والده على استديو بماسبيرو الذي يعد إحدى أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.