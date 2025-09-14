الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم تأثيرات فلكية للقمر بالتربيع الثاني وهذا تأثيره على المد والجزر

القمر،فيتو
القمر،فيتو
ads

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية: إن القمر أشرق اليوم بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه الأيسر فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، مشيرا إلى أن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الثاني ويشير دائما إلى اتجاه الشرق حيث تشرق الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق.

خسوف القمر، تحول القمر إلى لون الدم بسماء مصر (صور)

السماء في أغسطس، قمر الحفش يزين ليلة البدر.. شهب البرشاويات تظهر يومي 12و13.. القمر بالأوج خلال أول ونهاية الشهر.. وزيادة المد والجزر بهذا الموعد

وأكد تادرس أن  القمر أصبح فى وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، واستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا


وأوضح أن  شدة المد والجزر تقل عن المعتاد عندما يكون القمر تربيعا.

اقتران ثلاثى للقمر والمشترى وبولوكس

فى 16 سبتمبر يشرق القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) والنجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم)، ويمكن رؤية هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الساعة الثانية صباحا تقريبا.

ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية النجم بولوكس كوكب المشترى

مواد متعلقة

ما معنى «وخسف القمر» وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وتورينو في الشوط الأول

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads