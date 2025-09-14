اليوم تأثيرات فلكية للقمر بالتربيع الثاني وهذا تأثيره على المد والجزر

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية: إن القمر أشرق اليوم بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه الأيسر فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، مشيرا إلى أن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الثاني ويشير دائما إلى اتجاه الشرق حيث تشرق الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق.

وأكد تادرس أن القمر أصبح فى وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، واستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا

اقتران ثلاثى للقمر والمشترى وبولوكس

وأوضح أن شدة المد والجزر تقل عن المعتاد عندما يكون القمر تربيعا.

فى 16 سبتمبر يشرق القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) والنجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم)، ويمكن رؤية هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الساعة الثانية صباحا تقريبا.

ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.