السماء في أغسطس، قمر الحفش يزين ليلة البدر.. شهب البرشاويات تظهر يومي 12و13.. القمر بالأوج خلال أول ونهاية الشهر.. وزيادة المد والجزر بهذا الموعد

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر سيكون فى منطقة الأوج أول أغسطس في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 404,200 كم، موضحا أن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الأوج، كما يقل حجم قرص القمر قليلا إذا اكتمل بدرا وهو في الأوج.

كما يتراءى القمر في طور التربيع الأول في ذلك اليوم، حيث يتواجد في منتصف السماء وقت غروب الشمس ويضيء نصف قرصه فقط بنسبة لمعان 50% وشدة المد والجزر تقل عن المعتاد عندما يكون القمر تربيعا.

اقتران القمر وأنتاريس



وبعد غروب شمس 3 أغسطس ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بغضون الـ 1:10 بعد منتصف الليل.

وأنتاريس هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.



بدر شهر صفر

ويكتمل قرص القمر فى 9 أغسطس ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100% ولأن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس.



يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر (الحفش) حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات في هذا الوقت من العام،كما يُعرف ايضا بقمر القمح وقمر الذرة الخضراء

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

وقال تادرس إنه فى 12 أغسطس يشرق كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) معا صباحا قبل شروق الشمس في هذه الفترة (أي ما قبل وما بعد ذلك اليوم)، إلا أنهما يكونا في حالة اقتران ولكنهما سيكونان أقرب إلى بعضهما البعض تحديدا في ذلك اليوم ، حيث يشرقا متجاوران في غضون الـ 4:30 صباحا تقريبا ويظلا مرئيان إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



اقتران القمر وزحل

ويشرق القمر في 12 أغسطس مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس



ويشرق كل من كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في غضون الساعة 3:45 صباحا في ذلك اليوم في حالة اقتران، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاه الشرق إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



و هذا الاقتران يسمى بالاقتران العظيم إذ يتلاقي ألمع كوكبين في سماء الأرض في منظر رائع يستحق المشاهدة، حيث يبدأ الكوكبين في الأقتراب الزاوي بينهما بدءا من يوم 8 أغسطس حتى يوم 12 أغسطس حيث يكونا أقرب إلى بعضهما البعض، ثم يتبادلان أماكنهما في السماء مبتعدين عن بعضهما البعض حتى يوم 16 أغسطس.

زخة شهب البرشاويات



وتزين زخة شهب البرشاويات السماء يومى 12,13,أغسطس وهى أفضل الزخات الشهابية على الاطلاق والتي ينتظرها هواة الفلك في جميع انحاء العالم سنويا، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 60 شهاب في الساعة عند الذروة.



و تأتي هذه الشهب بفعل دخول بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1862م وتستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس، ويبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أغسطس.

و تسقط الشهب كما لو كانت آتية من مجموعة فرساوس/ برشاوش، وهو سبب تسميتها ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

و أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

القمر في الحضيض

ويكون القمر في 14 أغسطس في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 369,300 كم..



و منطقة الحضيض تتغير من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم، وظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الحضيض، كما يزيد حجم قرص القمر قليلا إذا إكتمل بدرا وهو في الحضيض.



وشرق القمر فى 16 أغسطس بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الثاني يشير دائما إلى اتجاه الشرق حيث تشرق الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق) ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

اقتران القمر والثريا



ويشرق القمر في 16 أغسطس بعد منتصف الليل بـ 15 دقيقة تقريبا، ويكون مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



و الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

و يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع.

اقتران عطارد وخلية النحل

ويشرق كوكب عطارد (مرسال الآلهة) في غضون الـ 5:10 صباحا تقريبا في 19 أغسطس مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ز لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة، ننصح بإستخدام تلسكوب صغير.



و الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو جاليلي لأول مرة باستخدام التلسكوب بعد عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

استطالة كوكب عطارد



ويصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 18.6 درجة تقريبا يوم 19 اغسطس، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء الشرقية فوق الأفق قبل شروق الشمس، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ويشرق القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) بغضون الساعة الـ 3:20 صباحا تقريبا فى 20 أغسطس، ثم يلحق بهما كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) بغضون الساعة الـ 3:55 صباحا في مشهد رائع يُرى بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية

وهو اقتران ثلاثي رائع لـ ألمع ثلاثة أجرام سماوية يمكن رؤيتها في السماء، ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



ويشرق القمر بمحازاة كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) بغضون الساعة الـ 3:20 صباحا تقريبا في 20 اغسطس حيث يكون القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم)، نراهما بالعين المجردة السليمة،ثم يلحق بهما كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) بغضون الساعة الـ 3:55 صباحا في مشهد رائع الجمال يُرى بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية.



و يظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، وبولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف وهو توأم النجم كاستور (في برج الجوزاء) ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية..

اقتران القمر وخلية النحل وعطارد

ويشرق القمر مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان بغضون الساعة 4:50 صباحا فى 21 اغسطس،ثم يلحق بهما كوكب عطارد (مرسال الالهة) بغضون الـ 5:10 صباحا ولصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير.

والحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام تلسكوبه عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط ويبدأ غروب هذا المشهد في الـ 9:30 مساء تقريبا..



وأوضح استاذ الفلك انه فى 26 أغسطس بعد غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر).. ويُرى هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء الغربية حتى يبدأ المشهد بالغروب بغضون الـ 9:00 مساء تقريبا..

وبعد غروب شمس 27 أغسطس ودخول الليل يترائى لنا القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء).



و يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة حيث يظلا بالسماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الـ 9:00 مساءتقريبا والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية..



القمر فى الأوج للمرة الثانية



ويكون القمر يوم 29 اغسطس في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 404,600 كم.



ومنطقة الأوج تتغير من شهر لأخر، وأن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الأوج، كما يقل حجم قرص القمر قليلا إذا اكتمل بدرا وهو في الأوج

ويترائى القمر في طور التربيع الأول في 29 أغسطس، حيث يتواجد في منتصف السماء وقت غروب الشمس ويضيء نصف قرصه فقط بنسبة لمعانه 50% علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الأول يشير دائما إلى اتجاه الغرب



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