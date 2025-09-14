عبد الجواد أحمد يكشف استعدادات قومي حقوق الإنسان لانتخابات البرلمان

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس يضطلع بدور جوهرى فى إرساء مبدأ التمكين فى المشاركة السياسية، وفى مقدمتها ممارسة الحق فى الانتخاب سواء ترشحًا أو انتخابًا، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس مكانة المجلس كإحدى المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

انتخابات مجلس النواب

وأضاف «أحمد» في تصريحات لـ«فيتو» أن القومى لحقوق الإنسان تابع انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة بشكل مكثف، ويستعد لإصدار تقرير مفصل عن تلك التجربة سيعلنه السفير محمود كارم رئيس المجلس، متضمنًا أهم الملاحظات والتوصيات التى يمكن البناء عليها لتطوير الأداء فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.

الاستعدادات لمجلس النواب

وأوضح أن المجلس حرص على أن تكون استعداداته هذه المرة مبكرة وشاملة، حيث بدأ التخطيط قبل فتح باب الترشيح، حتى يضمن تغطية كاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل من خلال غرفة عملياته المركزية التى ستتولى التنسيق بين المتابعين الميدانيين المنتشرين فى ١١ فرعًا للمجلس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن توفير آلية اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية فى القاهرة.

وأكد عبد الجواد أحمد أن المتابعين للمجلس تلقوا تدريبات متخصصة حول آليات الرصد والتوثيق ورفع التقارير بشكل دقيق وموضوعي، بما يضمن خروج عملية المتابعة فى أدق وأفضل صورة، مشيرا إلى أن المجلس يستفيد فى متابعته الحالية من تجربته السابقة فى انتخابات الشيوخ، التى مارس فيها صلاحياته كاملة، وكان أبرزها إعداد دورات تنشيطية للفئات المستهدفة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية.

وأوضح أن أول هذه الأنشطة فى انتخابات مجلس النواب ستوجه للإعلاميين بمفهومهم الشامل من صحفيين ومقدمي برامج ومراسلين ومصورين صحفيين، إيمانًا بالدور الحيوى للإعلام فى نقل صورة موضوعية وشفافة عن العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المجلس سينظم أيضًا دورات تنشيطية موسعة للمنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات فى عدد من المحافظات، على نطاق أوسع مما شهدته انتخابات الشيوخ.

كما كشف عبد الجواد أحمد عن أن المجلس يدرس حاليًا التعاون مع الهيئات الوطنية الثلاث: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب التنسيق الأوسع مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد أن المجلس يعمل كذلك على تطوير منظومة الشكاوى، لتلقى أى مخالفات أو انتهاكات قد تحدث خلال العملية الانتخابية، مشددًا على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيبقى طرفًا فاعلًا لا يكتفى بالرصد والتوثيق فقط، بل يسعى إلى تقديم توصيات عملية تسهم فى تحسين البيئة الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين فى المسار الديمقراطي.

