الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عبد الجواد أحمد يكشف استعدادات قومي حقوق الإنسان لانتخابات البرلمان

عبد الجواد أحمد،
عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس يضطلع بدور جوهرى فى إرساء مبدأ التمكين فى المشاركة السياسية، وفى مقدمتها ممارسة الحق فى الانتخاب سواء ترشحًا أو انتخابًا، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس مكانة المجلس كإحدى المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

انتخابات مجلس النواب 

وأضاف «أحمد» في تصريحات لـ«فيتو» أن القومى لحقوق الإنسان تابع انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة بشكل مكثف، ويستعد لإصدار تقرير مفصل عن تلك التجربة سيعلنه السفير محمود كارم رئيس المجلس، متضمنًا أهم الملاحظات والتوصيات التى يمكن البناء عليها لتطوير الأداء فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.

 

الاستعدادات لمجلس النواب

وأوضح أن المجلس حرص على أن تكون استعداداته هذه المرة مبكرة وشاملة، حيث بدأ التخطيط قبل فتح باب الترشيح، حتى يضمن تغطية كاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل من خلال غرفة عملياته المركزية التى ستتولى التنسيق بين المتابعين الميدانيين المنتشرين فى ١١ فرعًا للمجلس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن توفير آلية اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية فى القاهرة.

 

وأكد عبد الجواد أحمد أن المتابعين للمجلس تلقوا تدريبات متخصصة حول آليات الرصد والتوثيق ورفع التقارير بشكل دقيق وموضوعي، بما يضمن خروج عملية المتابعة فى أدق وأفضل صورة، مشيرا إلى أن المجلس يستفيد فى متابعته الحالية من تجربته السابقة فى انتخابات الشيوخ، التى مارس فيها صلاحياته كاملة، وكان أبرزها إعداد دورات تنشيطية للفئات المستهدفة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية.

 

وأوضح أن أول هذه الأنشطة فى انتخابات مجلس النواب ستوجه للإعلاميين بمفهومهم الشامل من صحفيين ومقدمي برامج ومراسلين ومصورين صحفيين، إيمانًا بالدور الحيوى للإعلام فى نقل صورة موضوعية وشفافة عن العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المجلس سينظم أيضًا دورات تنشيطية موسعة للمنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات فى عدد من المحافظات، على نطاق أوسع مما شهدته انتخابات الشيوخ.

كما كشف عبد الجواد أحمد عن أن المجلس يدرس حاليًا التعاون مع الهيئات الوطنية الثلاث: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب التنسيق الأوسع مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد أن المجلس يعمل كذلك على تطوير منظومة الشكاوى، لتلقى أى مخالفات أو انتهاكات قد تحدث خلال العملية الانتخابية، مشددًا على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيبقى طرفًا فاعلًا لا يكتفى بالرصد والتوثيق فقط، بل يسعى إلى تقديم توصيات عملية تسهم فى تحسين البيئة الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين فى المسار الديمقراطي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعداد لانتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

برلمان بلا معارضة.. هاشم: الاستحواذ يفرغ مجلس النواب المقبل من الصوت الآخر.. عبد الخالق: المال السياسى عاد بقوة.. وشعبان: دور الأحزاب تراجع

حالة ترقب لمواعيد انتخابات مجلس النواب.. الهيئة الوطنية تعلن التزامها بالمواعيد الدستورية وإعداد الجدول الزمني.. توقعات بإجرائها في أكتوبر المقبل.. والأحزاب السياسية تكثف استعداداتها

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads