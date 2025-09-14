الأحد 14 سبتمبر 2025
تكريم حفظة القرآن الكريم في أمسية دينية بالوادي الجديد

أزهر الوادي الجديد، ڤيتو

كرّمَ اللواء ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، حفظة القرآن الكريم في احتفالية نظمّتْها جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالفرافرة؛ حيث حضرَ بصحبة عددٍ من قيادات الجهاز التنفيذي بالمركز، ووجّه التهنئة للأطفال الفائزين وحثَّهم على مواصلة حفظِ القرآن الكريم وتدبّر آياته، مؤكّدًا أنّ التكريم رسالة تقديرٍ لمثابرة الصغار ودور أسرهم والجمعية في صناعة نماذج مُلهِمة داخل الفرافرة.

رسائل تشجيع للأطفال ودور الأسرة

وأشاد رئيس مدينة الفرافرة، في بيان له اليوم الأحد،  بجهود الأطفال في حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، مبيّنًا أنّ التكريم يرسّخ ثقافة الاجتهاد ويؤكّد أنّ الفرافرة قادرة على تخريج أجيالٍ واعية، مثنيا على دور الأسر والمدرّسين والمحفّظين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، لافتًا إلى أنّ متابعة الأسرة وتوفير بيئة داعمة يسهمان في تعزيز ملكة الحفظ لدى النشء، مشددا على أنّ حفظة القرآن داخل الفرافرة يعكسون صورة حيّة للانضباط والالتزام ويقدّمون قدوة لزملائهم في المدرسة والمجتمع.

إشادة بأنشطة الجمعية وشراكة المجتمع المحلي

وعبّر رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، عن سعادته بالأنشطة التي تقدّمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالفرافرة، مؤكّدًا أنّ برامج التحفيظ والدورات الصيفية والملتقيات القرآنية تمثل رافعة تربوية وثقافية لمدن وقرى الفرافرة.

وشدّد على أنّ شراكة المجتمع المحلي من مؤسسات وأهالٍ ومتطوعين تدعم استمرارية مبادرات الحفظ وتوسّع قاعدة حفظة القرآن عامًا بعد عام، موضحا أنّ المجلس التنفيذي بالمركز يُولي هذه الأنشطة اهتمامًا خاصًا عبر تيسير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإقامة الفعاليات وتكريم المتفوّقين.

حضور وتنظيم وهدف الاحتفالية

شهدت الاحتفالية حضورًا من قيادات الجهاز التنفيذي وعدد من الأهالي؛ وجرى تقديم فقراتٍ قرآنية متنوّعة عكست مستوياتٍ متقدّمة في الحفظ والأداء، وتضمّن برنامج التكريم شهادات تقدير وهدايا رمزية لتشجيع الأطفال على مواصلة الرحلة مع القرآن الكريم.

وأكّد المنظّمون في بيان لهم، نشرته صفحة مركز الفرافرة، أنّ الهدف هو تثبيت الحفظ، وتعميق الفهم، وربط الناشئة بالقيم الأخلاقية واللغوية التي يحملها القرآن الكريم، بحيث تبقى الفرافرة نموذجًا في الاستثمار في الإنسان عبر بوابة التعليم الديني الرصين.

