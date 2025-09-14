زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومتنا تدمر علاقاتنا الخارجية والدولة تنهار

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية: إن الحكومة الإسرائيلية تدمر علاقاتنا الخارجية والدولة تنهار.

وجاء ذلك فيما أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار تدوي قرب مطار "رامون" جنوب فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرة دون طيار.

وزعم جيش الاحتلال أنه اعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، وتسببت بتفعيل صفارات الإنذار في جنوب فلسطين المحتلة.

وقبل وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرة؛ وأدى ذلك لإغلاق المجال الجوي في محيط مطار رامون.

وجاء ذلك بعد تقارير عن انفجار مسيرة في منطقة مطار رامون جنوبي إسرائيل، في الوقت ذاته أعلن جيش الاحتلال اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو تكشف لحظة استهداف مطار رامون، ويقع في وادي تمنة جنوب صحراء النقب، وهو المستخدم حاليا بديلا عن مطار إيلات، حيث تظهر مقاطع الفيديو استهداف طائرة مسيرة من اليمن للمطار، كما تظهر حالة الرعب الذي خلفه الانفجار في المطار.

لحظة استهداف مطار رامون بالنقب

وتظهر مقاطع الفيديو حالة الرعب التي ظهرت على المستوطنين أثناء سماعهم دوى الانفجار بعد استهداف مطار رامون، وتصاعد أعمدة الدخان من المطار، بعد استهدافه بطائرة يمنية مسيّرة.

وأكد شهود العيان أن المسيرة اليمنية تمكنت من اختراق كافة دفاعات جيش الاحتلال، والوصول إلى مطار رامون في إيلات جنوب فلسطين المحتلة، وانفجرت في قاعة الركاب.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت، اليوم الأحد، أنه وقعت إصابتين وأضرار في مطار "رامون" بعد استهدافه بـطائرة مسيرة من اليمن، وإغلاق المجال الجنوبي فوقه أمام حركة الطائرات.

