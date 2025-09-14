إحالة سائق توك توك تحرش بسيدة في حدائق القبة للجنح

أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لمحكمة الجنح.

وقالت المجني عليها: إن المتهم تلفظ بألفاظ نابية ووجهها إليها، كما حاول لمس جسدها.

وبمواجهة المتهم بما قالته المجني عليها، اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف أنها ستقوم بفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه كان معتادا على معاكسة الفتيات والسيدات.

سائق "توك توك" يتحرش بسيدة جنسيًا ولفظيًا بابنها

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش جنسيًا ولفظيًا بابنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص، تبين تلقي قسم الشرطة بلاغا من سيدة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بابنها.

على الفور تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مدعيًا أن ما بدر منه كان على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

