رياضة

منتخب مصر للطائرة ينهي السنوات العجاف ويعود للانتصارات المونديالية

منتخب مصر للكرة الطائرة،
منتخب مصر للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، حقق المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة رجال بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، الفوز على منتخب إيران بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب مصر في بطولة العالم، منذ مشاركته في نسخة 2018 بإيطاليا وبلغاريا.

منتخب مصر يُنهي سنوات العجاف

وفي نسخة 2018، حقق المنتخب الوطني الفوز على منتخب الصين بنتيجة (3-1) في دور المجموعات.

مصر تصطدم إيران

وعلق الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على فوز منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأولى من بطولة العالم.

ونشر الاتحاد الدولي عبر الحسابات الرسمية، “مصر تصدم إيران.. عاد الفراعنة إلى الساحة”.

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | 12:30 ظهرًا

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحًا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًّا من:-

 أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

ويغيب عن المنتخب في بطولة العالم المقبلة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات أبرزهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عادل دولا وعبد الحليم عبو، وغيرهم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وخاض المنتخب الوطني معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

