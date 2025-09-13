الأحد 14 سبتمبر 2025
محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وميادين وحدائق المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من الشوارع والميادين والحدائق العامة بالمنصورة، بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية والخضار والفاكهة.

الشوارع المستهدفة في الجولة 

شملت الجولة حديقة الشهداء بجوار فيلا غيث، ميدان الطميهي، شارع الشيخ حسانين، شارع السلخانة، شارع الجلاء، ميدان الصدر، ومنفذ بيع الخضار والفاكهة بشارع الترعة.

 

رفع كفاءة الحدائق العامة

وخلال جولته، شدد "مرزوق" على ضرورة رفع كفاءة الحدائق العامة وتكثيف أعمال النظافة بداخلها وبمحيطها، مؤكدًا على أن الحدائق والمتنزهات تمثل متنفسًا مهمًا للمواطنين ويجب أن تكون في أبهى صورة.

 

سرعة رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية

ووجّه "المحافظ" بسرعة رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطرق، والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات من الباعة الجائلين التي تعيق حركة المرور وتعطل مصالح المواطنين.

 

تكثيف أعمال النظافة اليومية

وأكد "مرزوق" على تكثيف أعمال النظافة اليومية، وتكثيف أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الجلاء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ميدان الصدر، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع الميادين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

 

ضرورة التزام منافذ بيع الخضار والفاكهة بالإعلان عن الأسعار

كما شدد "المحافظ" على ضرورة التزام منافذ بيع الخضار والفاكهة بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين، وضمان أن تكون الأسعار أقل من السوق الخارجي، مع التأكيد على جودة المنتجات المعروضة وخاصة الخضروات والفاكهة الطازجة يوميًا.

 

الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متواصل لرفع مستوى الخدمات

واختتم اللواء طارق مرزوق جولته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متواصل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن "راحة المواطن وحماية حقوقه هي الهدف الأول لكل هذه الجهود."

