مطالب برلمانية لقمة الدوحة باتخاذ قرارات رادعة ضد الاحتلال وتبني رؤية مصر

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، القمة العربية الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة لاتخاذ قرارات رادعة وحاسمة وقوية ردًا على اعتداءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر.

أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لانعقاد القمة العربية الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة لاتخاذ قرارات رادعة وحاسمة وقوية ردًّا على اعتداءات حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى أن الرأى العام العربى والإسلامي ينتظر من قمة الدوحة اتخاذ جميع القرارات الحاسمة والرادعة مع اتخاذ جميع الإجراءات لتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب باعتباره مطلب عربي وإسلامي حتى لاتتكرر اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أي دولة عربية وإسلامية.



وقال "خضراوي" فى تصريحات اليوم: إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال اجرامية واعتداءات خطيرة وبشعة وعمليات تجويع وابادة ضد الفلسطينيين تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان مطالبًا من القمة العربية الإسلامية بالدوحة إصدار مجموعة من القرارات التي تكفل إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد على ضرورة قيام القمة العربية الإسلامية بالدوحة بتكليف فريق قانوني عربي–إسلامي رفيع المستوى لإعداد ملف كامل عن جميع الأعمال الإجرامية والبشعة التي قام بها جيش الاحتلال لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والضغط على المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل مع اتخاذ قرار عاجل بإنشاء آلية دائمة لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وعرضها أمام الرأي العام العالمي مثمنًا الموقف الحاسم والواضح من مصر والذي كشف عنه بيان مؤسسة الرئاسة الذي أكد للعالم كله حرص مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة قطر الشقيقة

مقاطعة الدول الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عسكريًّا

فيما طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، القمة العربية الإسلامية في الدوحة بإصدار مجموعة من القرارات والإجراءات الرادعة والحاسمة ردًا على الاعتداءات من حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا أنها فرصة تاريخية لمواجهة جرائم الاحتلال ومحاكمته قياداته على مثل هذه الاعتداءات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد "سليم" في تصريحات اليوم على ضرورة أن يكون في مقدمة هذه القرارات اتخاذ قرار بمقاطعة جميع الدول التي تدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي عسكريًا، وتوحيد المواقف العربية والإسلامية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والدعوة لسرعة التحرك والتدخل العاجل من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الوقف الفوري لاعتداءاتها ضد الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد يتم فيه مطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالالتزام التام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

القمة العربية الإسلامية بالدوحة

كما طالب الدكتور محمد سليم من القمة العربية الإسلامية بالدوحة أن يكون لها دورها لحث المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته للاطلاع بمسئولياته وعدم استمراره فى الصمت والتخاذل تجاه جرائم الحرب التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيدًا بالموقف المصري الحاسم والرافض بشدة للاعتداءات من حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، كما جاء في البيان الرئاسي الواضح والحاسم حول هذا الملف.

‏

إصدار قرارات رادعة ضد حكومة الاحتلال

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ترحيبه بانعقاد القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة خاصة أن هذه القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية للرد على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة ضد دولة قطر الشقيقة وللتأكيد على وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة العدوان على فلسطين.

وطلب "عبد الحميد" فى تصريحات له، من هذه القمة الخروج بقرارات رادعة ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلى تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات على قطر أو أي دولة عربية أو إسلامية، وأن تُلزم حكومة الاحتلال بوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرأى العام العربى والاسلامى ينتظر من هذه القمة الخروج بمجموعة من القرارات الحاسمة والقوية فى مقدمتها إدانة رسمية وقاطعة للاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، والتأكيد على أن أي عدوان على دولة عربية أو إسلامية هو عدوان على الأمة كلها وإقرار آلية ردع جماعية عربية–إسلامية لحماية أي دولة من اعتداءات مشابهة في المستقبل، بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني فورًا، ووقف الاستيطان والتهجير القسري والتأكيد على مرجعية قرارات الشرعية الدولية، ودعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغوط فعلية على الاحتلال لتنفيذها.



تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

ودعا الدكتور محمد عبد الحميد قمة الدوحة إلى تبني رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، مؤكدًا ضرورة توجيه دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتشكيل لجنة متابعة دائمة منبثقة عن القمة، لمراقبة التزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.

