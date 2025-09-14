الأحد 14 سبتمبر 2025
غيابات الأهلي أمام إنبي اليوم في الدوري المصري

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام إنبي اليوم 

ويغيب عن الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة إنبي حيث يفتقد جهود محمد شكري وعمر كمال عبد الواحد وأشرف داري وياسر إبراهيم وكريم فؤاد للإصابة وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية. 

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة  الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

