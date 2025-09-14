شقيقة كيم جونج أون تحذر سيئول من عواقب مناوراتها المشتركة مع واشنطن

حذرت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية والعضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم من أن بيونج يانج يعتبر مشاركة كوريا الجنوبية في المناورات مع الولايات المتحدة "سياسة عدائية".



ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن كيم يو جونج قولها: "إذا كانت السلطات الحالية تشارك الفكرة الخطيرة للحكام السابقين (لكوريا الجنوبية)... فإننا سنعتبر ذلك استعراضا للموقف العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واستمرارًا لسياسات المواجهة".

وحذرت من أن "استعراض القوة المتهور" من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بالقرب من حدود كوريا الشمالية "لا بد أن يؤدي إلى عواقب سلبية" بالنسبة للدول الثلاث.

وأكدت أن بيونج يانج تعتبر سياسة "الردع النووي" التي تتبعها سيئول وواشنطن "خطيرة".

ومن المقرر أن تجري خلال الفترة بين 15 و19 سبتمبر مناورات مشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية تحت تسمية Iron Mace، "الصولجان الحديدي" وذلك بموازاة المناورات الثلاثية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، التي تحمل اسم Freedom Edge “حافة الحرية”.

