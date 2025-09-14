الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

شقيقة كيم جونج أون تحذر سيئول من عواقب مناوراتها المشتركة مع واشنطن

كيم يو جونج شقيقة
كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، فيتو

حذرت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية والعضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم من أن بيونج يانج يعتبر مشاركة كوريا الجنوبية في المناورات مع الولايات المتحدة "سياسة عدائية".


ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن كيم يو جونج قولها: "إذا كانت السلطات الحالية تشارك الفكرة الخطيرة للحكام السابقين (لكوريا الجنوبية)... فإننا سنعتبر ذلك استعراضا للموقف العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واستمرارًا لسياسات المواجهة".

وحذرت من أن "استعراض القوة المتهور" من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بالقرب من حدود كوريا الشمالية "لا بد أن يؤدي إلى عواقب سلبية" بالنسبة للدول الثلاث.

وأكدت أن بيونج يانج تعتبر سياسة "الردع النووي" التي تتبعها سيئول وواشنطن "خطيرة".

ومن المقرر أن تجري خلال الفترة بين 15 و19 سبتمبر مناورات مشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية تحت تسمية Iron Mace،  "الصولجان الحديدي"  وذلك بموازاة المناورات الثلاثية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، التي تحمل اسم Freedom Edge “حافة الحرية”.

